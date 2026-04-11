Путин: государство должно быть вовлечено в развитие сферы ИИ

Президент России Владимир Путин обозначил создание собственной архитектуры искусственного интеллекта как один из ключевых национальных проектов. По его мнению, эта задача имеет стратегическое значение для страны и требует масштабного подхода с участием всех заинтересованных сторон.
Глава государства поручил правительству проработать финансовую модель реализации проекта, подчеркнув необходимость объединения усилий государства, государственных компаний и частного технологического сектора. Он также отметил важность использования потенциала программ в сфере обороны и безопасности для ускорения развития соответствующих технологий.
Путин указал, что международный опыт показывает эффективность подобной модели, при которой государственные структуры и бизнес совместно инвестируют в развитие ИИ. Такой подход, по его словам, позволяет достигать значимых результатов, особенно в сферах, связанных с национальной безопасностью и технологическим лидерством.
Ранее Путин заявил, что России необходимо создавать собственные системы искусственного интеллекта для укрепления обороноспособности и безопасности государства, делая ставку на максимально независимые разработки в данной области.