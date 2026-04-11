Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: государство должно быть вовлечено в развитие сферы ИИ

Путин обозначил создание собственной архитектуры искусственного интеллекта как один из ключевых национальных проектов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин обозначил создание собственной архитектуры искусственного интеллекта как один из ключевых национальных проектов. По его мнению, эта задача имеет стратегическое значение для страны и требует масштабного подхода с участием всех заинтересованных сторон.

Глава государства поручил правительству проработать финансовую модель реализации проекта, подчеркнув необходимость объединения усилий государства, государственных компаний и частного технологического сектора. Он также отметил важность использования потенциала программ в сфере обороны и безопасности для ускорения развития соответствующих технологий.

Путин указал, что международный опыт показывает эффективность подобной модели, при которой государственные структуры и бизнес совместно инвестируют в развитие ИИ. Такой подход, по его словам, позволяет достигать значимых результатов, особенно в сферах, связанных с национальной безопасностью и технологическим лидерством.

Ранее Путин заявил, что России необходимо создавать собственные системы искусственного интеллекта для укрепления обороноспособности и безопасности государства, делая ставку на максимально независимые разработки в данной области.