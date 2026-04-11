Глава бюро RT в Ливане Суини: после атаки Израиля меня поддержала только Россия

Единственной страной, оказавшей твёрдую поддержку главе бюро RT в Ливане Стиву Суини после израильской атаки, стала Россия.
Об этом сам репортёр рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Суини, западные дипломаты не предложили ему никакой помощи, а посольство Соединённого Королевства в Ливане даже не попыталось выйти на связь.
«Единственная страна, которая оказала мне реальную, твёрдую поддержку, — это Россия», — рассказал журналист.
19 марта Суини и его оператор были ранены в результате израильской атаки.
RT опубликовал момент удара Израиля по съёмочной группе телеканала.