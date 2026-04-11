Глава бюро RT в Ливане Суини: после атаки Израиля меня поддержала только Россия

Единственной страной, оказавшей твёрдую поддержку главе бюро RT в Ливане Стиву Суини после израильской атаки, стала Россия.

Единственной страной, оказавшей твёрдую поддержку главе бюро RT в Ливане Стиву Суини после израильской атаки, стала Россия.

Об этом сам репортёр рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

МИД России вызвал посла Израиля в связи с ударом по представителям прессы. При этом родная для гражданина Великобритания полностью проигнорировала инцидент, ограничившись формальным ответом прессе.

По словам Суини, западные дипломаты не предложили ему никакой помощи, а посольство Соединённого Королевства в Ливане даже не попыталось выйти на связь.

«Единственная страна, которая оказала мне реальную, твёрдую поддержку, — это Россия», — рассказал журналист.

19 марта Суини и его оператор были ранены в результате израильской атаки.

RT опубликовал момент удара Израиля по съёмочной группе телеканала.