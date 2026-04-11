Трамп не ответил на вопрос о возможности дальнейших переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможности дальнейших переговоров с Ираном.
«Не знаю, я не могу вам этого сказать. Посмотрим, что произойдет завтра», — заявил лидер США журналистам, отвечая на вопрос о возможности дальнейших контактов с Ираном после переговоров в Исламабаде, начало которых намечено на 11 апреля. «Они 47 лет говорили с другими президентами, а мы говорим не очень много», — добавил глава администрации.
На вопрос о том, есть ли у США запасной план на случай, если переговоры не увенчаются успехом, Трамп заявил, что «запасной план не требуется». При этом он утверждал, что иранские вооруженные силы разгромлены, у них «осталось очень мало ракет и производственных мощностей».