Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: победа Орбана на выборах подорвет либеральный фланг ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что эти выборы имеют общеевропейское значение.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах не станет концом существования ЕС, но подорвет либеральный фланг союза. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.

«Победа Орбана не станет концом ЕС, но она подорвет либеральный фланг Евросоюза, который им сейчас управляет и хочет установить свою монополию на Европу», — отметил он.

По словам Пушкова, эти выборы имеют общеевропейское значение. «Если будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии, то есть по [главе ЕК] Урсуле фон дер Ляйен, по ее политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС. Если Орбан проигрывает, то Европа консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя», — добавил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
