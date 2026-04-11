Пушков: победа Орбана на выборах подорвет либеральный фланг ЕС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах не станет концом существования ЕС, но подорвет либеральный фланг союза. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.
«Победа Орбана не станет концом ЕС, но она подорвет либеральный фланг Евросоюза, который им сейчас управляет и хочет установить свою монополию на Европу», — отметил он.
По словам Пушкова, эти выборы имеют общеевропейское значение. «Если будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии, то есть по [главе ЕК] Урсуле фон дер Ляйен, по ее политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС. Если Орбан проигрывает, то Европа консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя», — добавил он.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.