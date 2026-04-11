Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на достижении мира

Владимиру Зеленскому необходимо сфокусироваться на достижении мира на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Дмитриева, главе киевского режима не следует раздавать подобные советы другим государствам.
«Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал Дмитриев.
Ранее посольство Ирана в Южной Африке призвало не обращать внимания на заявления Зеленского, назвав его клоуном.