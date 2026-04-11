Axios: послы Израиля и Ливана обсудят в Вашингтоне мирное соглашение 14 апреля

Послы Израиля и Ливана проведут 14 апреля в Вашингтоне встречу для обсуждения мирного соглашения между странами.
Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
Как следует из заявления офиса президента Ливана, дипломаты провели телефонный разговор. По итогам беседы стороны условились организовать переговоры для поиска путей урегулирования конфликта.
Израильский посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер подтвердил готовность к диалогу, однако категорически исключил возможность обсуждения прекращения огня с представителями движения «Хезболла».
Ранее агентство Tasnim сообщило, что намеченные переговоры между иранскими и американскими представителями не начнутся, пока Вашингтон не выполнит обещания по прекращению боевых действий Израиля против Ливана.