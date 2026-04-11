Генштаб Британии призвал жителей страны «заново учить уроки» холодной войны

«Нам необходимо заново выучить некоторые из уроков холодной войны. Мы делаем это в современном контексте и в современном обществе с современной инфраструктурой», — сказал он в интервью телеканалу Sky News. Военачальник сообщил, что британские власти собираются вернуться к практике времен холодной войны, когда все представители общества — от полицейских до работников художественных галерей — получали инструкции, как действовать в случае начала крупного военного конфликта. Эти программы были свернуты в 1990-е годы за ненадобностью после распада Советского Союза.