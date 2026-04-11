Генштаб Британии призвал жителей страны «заново учить уроки» холодной войны

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Великобритания намерена повышать уровень информированности населения о внешних угрозах, чтобы подготовить жителей к возможному военному конфликту. Об этом заявил начальник Штаба обороны ВС Соединенного Королевства, главный маршал авиации Ричард Найтон.
«Нам необходимо заново выучить некоторые из уроков холодной войны. Мы делаем это в современном контексте и в современном обществе с современной инфраструктурой», — сказал он в интервью телеканалу Sky News. Военачальник сообщил, что британские власти собираются вернуться к практике времен холодной войны, когда все представители общества — от полицейских до работников художественных галерей — получали инструкции, как действовать в случае начала крупного военного конфликта. Эти программы были свернуты в 1990-е годы за ненадобностью после распада Советского Союза.
Найтон также подтвердил, что Великобритания намерена задерживать танкеры так называемого теневого флота РФ. «Мы готовы. Но я не буду вдаваться в детали нашего операционного планирования», — сказал он. Военачальник выразил мнение, что «даже угрозы высадки на борт судов оказывают влияние на российскую тактику». «В конечном счете мы хотим, чтобы Россия прекратила зарабатывать на нелегальной торговле. Мы видим, что они вынуждены сопровождать свои корабли и обходить британские воды», — утверждал он.
25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, после задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях. Подчеркивалось, что власти будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого судна. В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов так называемого теневого флота, якобы связанного с РФ.
В посольстве РФ в Лондоне ранее назвали враждебным шагом намерение британских властей захватывать в водах королевства российские суда. В диппредставительстве заявили, что Россия будет использовать все инструменты, в том числе асимметричные, для защиты своих интересов.