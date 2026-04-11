WSJ: Трамп пообещал массовые помилования чиновников перед уходом

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить помилование ряду высокопоставленных чиновников своей администрации до ухода с поста.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По словам источников газеты, Трамп заявил о готовности помиловать любого сотрудника, который приблизится к Овальному кабинету на расстояние до 200 футов.
Другой собеседник журналистов добавил, что ранее американский лидер в шутку обещал помилование для тех, кто подойдёт к нему ближе чем на десять футов.
10 ноября Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.