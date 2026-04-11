СМИ узнали о важной просьбе США к Нетаньяху

«По данным двух источников, знакомых с ситуацией, ливанское правительство и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой “приостановить” атаки против “Хезболлах” до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе», — говорится в материале.
Нетаньяху еще не принял решение в ответ на призыв американского лидера, но для него такой шаг был бы проблематичным с политической точки зрения, отмечает издание. Он предпочел бы вести переговоры «под огнем», но может согласиться на короткую тактическую паузу, говорится в статье.
Однако неназванный израильский чиновник заявил, что никакого перемирия не будет.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения «Хезболлах» и установление мира между двумя государствами.
После информации о перемирии между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение «Хезболлах» приостановило операции против Израиля. В четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия после того, как днем ранее Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.