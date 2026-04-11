WSJ сообщила о наращивании военной группировки США на Ближнем Востоке

«На Ближний Восток недавно прибыли истребители и штурмовики», — говорится в материале.
По информации газеты, в район в ближайшие дни могут прибыть от 1,5 тыс. до 2 тыс. военнослужащих из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Президент США Дональд Трамп 10 апреля сообщил, что результаты предстоящих переговоров Вашингтона и Тегерана будут понятны в течение 24 часов. При этом глава Белого дома отметил, что американские вооруженные силы уже оснащают припасами военные корабли на случай провала переговоров.
Замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи уточнил, что переговоры Тегерана с Вашингтоном могут пройти только на основе плана из 10 пунктов, который американские представители назвали приемлемым. При этом иранская сторона начнет переговоры, если Вашингтон примет все предварительные условия, добавляет иранское гостелевидение (IRIB) 10 апреля.