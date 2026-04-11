СМИ: производитель алюминия из ОАЭ объявил форс-мажор по ряду контрактов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке, эмиратская компания Emirates Global Aluminium (EGA) объявила форс-мажор и временно остановила часть поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы в его распоряжении.
«Главный производитель металла на Ближнем Востоке Emirates Global Aluminium ввел в действие положения о форс-мажоре для временной остановки по меньшей мере нескольких поставок после того, как одно из его металлоплавильных предприятий было выведено из строя», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на внутренние документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Утверждается, что предприятие пострадало в результате якобы иранской атаки в начале апреля.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.