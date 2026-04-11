В Новороссийске объявили ракетную опасность

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сирены системы оповещения включены в Новороссийске из-за ракетной опасности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра Новороссийска.
«В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за ракетной опасности. Об этом сообщил глава Андрей Кравченко», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
