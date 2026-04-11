Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал позицию представителей Европейского союза, указав на противоречивость их заявлений. По его мнению, реакция европейских чиновников на обсуждение ситуации вокруг прав национальных меньшинств на Украине свидетельствует о двойных стандартах.
Он отметил, что представители ЕС позволяют себе осуждать иностранных дипломатов за обсуждение мер, направленных на защиту общепризнанных прав нацменьшинств. В частности, речь идет о контактах между главами внешнеполитических ведомств, в рамках которых поднимались вопросы, связанные с положением этих групп на Украине.
Лавров подчеркнул, что подобная реакция со стороны европейских структур фактически демонстрирует их собственные противоречия. По его оценке, такие действия подрывают доверие к заявлениям ЕС о приверженности международным нормам и принципам защиты прав человека.
Ранее Лавров заявил, что Москва давно уже не видела перспектив возобновления переговоров по Украине из-за занятости США войной с Ираном.