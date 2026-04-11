Послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне для обсуждения перемирия

Послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне 14 апреля, чтобы обсудить дату начала переговоров о прекращении огня. Как сообщил офис президента Ливана, встреча пройдёт в здании Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что перед этим между послом Ливана в Соединённых Штатах Надой Хаммаде-Муаввад и израильским послом Йехиэлем Лайтером состоялся телефонный разговор. По её итогам стороны договорились встретиться.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с предложением расширить территорию еврейского государства. Он хочет присоединить земли Газы, Ливана и Сирии. По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых земель также поможет обеспечить безопасность Израиля, утверждает политик.

