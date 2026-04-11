СМИ: в переговорах между США и Ираном будут участвовать посредники

НЬЮ-ЙОРК, 11 апр — РИА Новости. Переговоры в Исламабаде между США и Ираном, как ожидается, будут как прямыми, так и через посредников, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Переговоры высокого уровня в субботу в Исламабаде между США и Ираном, как ожидается, будут как непрямыми, так и прямыми», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже сообщалось, что переговоры об устойчивом мире в регионе пройдут в субботу в Пакистане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе поездки в Пакистан возглавит делегацию, в состав которой также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Помимо этого сообщалось, что американских переговорщиков будут сопровождать эксперты Совета национальной безопасности США, госдепартамента и Пентагона.