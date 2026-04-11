Трамп пообещал не допустить, чтобы Иран взимал плату за прохождение Ормуза

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить введения Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, подобные действия со стороны Тегерана недопустимы, поскольку речь идет о международных водах, где свобода судоходства должна сохраняться.
Американский лидер также отметил, что пока нет полной уверенности в том, реализуются ли такие меры на практике. Тем не менее он подчеркнул, что в случае подтверждения подобных действий США готовы предпринять шаги для их пресечения.
Трамп дал понять, что Вашингтон рассматривает любые попытки ограничить свободное прохождение судов как серьезный вызов международным нормам. В этой связи он подтвердил готовность защищать принципы открытого судоходства и интересы стран, чьи суда могут столкнуться с подобными ограничениями.
Ранее Трамп заявил о достижении договоренностей с Ираном о двухнедельном перемирии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон будет соблюдать соглашение только при открытии Ормузского пролива.