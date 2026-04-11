Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал не допустить, чтобы Иран взимал плату за прохождение Ормуза

Трамп обещает не допустить того, чтобы Иран взимал с судов недружественных ему стран плату за прохождение Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить введения Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, подобные действия со стороны Тегерана недопустимы, поскольку речь идет о международных водах, где свобода судоходства должна сохраняться.

Американский лидер также отметил, что пока нет полной уверенности в том, реализуются ли такие меры на практике. Тем не менее он подчеркнул, что в случае подтверждения подобных действий США готовы предпринять шаги для их пресечения.

Трамп дал понять, что Вашингтон рассматривает любые попытки ограничить свободное прохождение судов как серьезный вызов международным нормам. В этой связи он подтвердил готовность защищать принципы открытого судоходства и интересы стран, чьи суда могут столкнуться с подобными ограничениями.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренностей с Ираном о двухнедельном перемирии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон будет соблюдать соглашение только при открытии Ормузского пролива.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше