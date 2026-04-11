Мирошник оценил, может ли быть продлено пасхальное перемирие

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Интересам России вряд ли отвечало бы предоставление Киеву возможности использовать более длительный перерыв, чем обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным срок пасхального перемирия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
«Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию», — сказал Мирошник «Известиям».