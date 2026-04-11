Мирошник: России невыгодно давать Киеву перерыв дольше обозначенного Путиным

России вряд ли было бы выгодно предоставлять киевским властям более длительный перерыв, чем обозначенный президентом России Владимиром Путиным срок пасхального перемирия, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистами «Известий».
Ранее Путин объявил о временном прекращении огня в связи с празднованием Пасхи. Режим тишины действует с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
По словам Мирошника, украинская сторона попыталась бы использовать более длительную паузу для перегруппировки сил.
Он пояснил, что противник потратил бы предоставленное время на возведение фортификационных сооружений и наращивание военных мощностей для выхода на новую эскалацию.
«Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва», — подчеркнул дипломат.
10 апреля Владимир Зеленский в Telegram опубликовал ответ на объявленное российской стороной пасхальное перемирие.