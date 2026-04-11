Пушков предрёк неприятности для либералов в ЕС в случае победы Орбана на выборах

А ранее Виктор Орбан выступил с обращением к нации с обвинением в сторону оппозиции. По его утверждению, политические противники пытаются захватить руководство страной, заранее дискредитируя результаты голосования на международной арене. Согласно словам премьера, в настоящее время государству критически важны стабильность и безопасность. Он призвал венгров к консолидации, отметив, что «сейчас не время для разногласий, гнева или ненависти».