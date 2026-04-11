Священник рассказал о важной традиции в Великую субботу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице — иконе, изображающей лежащего во гробе Христа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней — Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим — в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста — Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим — понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
«Великая суббота или Суббота великого покоя (в этом году 11 апреля) — день, когда Спаситель пребывает плотью во гробе, а душою снисходит в ад, чтобы вывести оттуда души праведных людей. В этот день служат литургию, а перед ней читают 15 паремий — пророчеств Ветхого Завета о страдании, погребении и воскресении Мессии — о том, что совершил Христос ради нас», — сказал отец Максим Козлов.
Также, по его словам, перед литургией духовенство, престол и весь храм «переоблачаются» с постных темных — в светлые «одежды», «чтобы уподобиться тому, как ангел в белых сияющих одеждах возвестил о воскресении Христа».
«Затем дьякон первый раз читает Евангелие о Воскресении Христовом, уже не о страданиях его, но о Пасхе, но сам праздник, как и ночное пасхальное богослужение, еще впереди. Перед ночной службой есть добрая традиция посетить несколько храмов и поклониться там плащаницам, символизирующим Христа, лежащего во гробе — чтобы сохранить эту тишину и покой в душе до праздничного богослужения», — заключил собеседник агентства.
В период Великого поста (считая со Страстной неделей) священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Церковный (монашеский) устав — Типикон — предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Самые строгие ограничения во время Великого поста действуют в Страстную неделю. Особенно строгий пост в Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают и скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа — рекомендуется вовсе оказаться от пищи, на практике многие ограничиваются водой и хлебом.