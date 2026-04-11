Священник рассказал о важной традиции в Великую субботу

«Затем дьякон первый раз читает Евангелие о Воскресении Христовом, уже не о страданиях его, но о Пасхе, но сам праздник, как и ночное пасхальное богослужение, еще впереди. Перед ночной службой есть добрая традиция посетить несколько храмов и поклониться там плащаницам, символизирующим Христа, лежащего во гробе — чтобы сохранить эту тишину и покой в душе до праздничного богослужения», — заключил собеседник агентства.