Марочко: попытки ВСУ нарастить силы в Красном Лимане не имеют военного смысла

ЛУГАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Наращивание Киевом группировки Вооруженных сил Украины в Красном Лимане ДНР лишено военного смысла, стратегическая инициатива у армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ, потеряв 10 апреля контроль над Дибровой, пытается усилить свою группировку в стратегически важном Красном Лимане, не жалея сил и средств.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности уже не имеет никакого значения, поскольку наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», — сказал он.