В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.