В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

Bloomberg: Вэнс получит преимущество над Рубио в случае успеха переговоров.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс получит преимущество в будущей предвыборной гонке над госсекретарем Марко Рубио в случае успеха переговоров с Ираном, пишет агентство Bloomberg.

«Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа», — говорится в материале.

Как считает издание, исход войны с Ираном имеет глубокие последствия для политического наследия президента США Дональда Трампа.

«Решение о том, чтобы отвести Вэнсу более публичную роль, рискованно не только для вице-президента, но и для Трампа», — отмечается в материале.

Несмотря на свои личные взгляды, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет Трамп, напоминает агентство.

Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.

