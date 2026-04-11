Минпросвещения рекомендовало провести выпускные в школах России 27 июня

Минпросвещения России рекомендовало провести выпускные вечера в школах 27 июня 2026 года.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, дата носит рекомендательный характер. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что задача ведомства — обеспечить «равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны».
Он также выразил надежду, что этот важный день для выпускников пройдёт торжественно и радостно, поскольку для школьников начинается новый этап взрослой жизни.
Ранее стало известно, что с 20 марта по 20 апреля в России пройдёт досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На участие в нём зарегистрировано 2542 человека.
С 13 по 20 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Основной период ЕГЭ в этом году состоится с 1 июня по 9 июля.