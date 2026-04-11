«В это трудно поверить»: тренер сборной Польши по футболу Магера скончался во время утренней пробежки

На 50-м году жизни скончался помощник главного тренера сборной Польши по футболу Яцек Магера. Он почувствовал себя плохо во время утренней пробежки и потерял сознание. Специалиста доставили в больницу на скорой и пытались реанимировать на протяжении часа. Однако все усилия врачей оказались тщетными. Произошедшее стало шоком для родных и близких погибшего, поскольку он находился в хорошей физической форме и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.
Апрель становится по-настоящему чёрным для футбольного тренерского сообщества Европы. С разницей всего в три дня скончались два специалиста, которые совсем недавно потерпели неудачи со своими сборными в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2026. Сначала умер возглавлявший команду Румынии Мирча Луческу. А затем не стало ассистента Яна Урбана в сборной Польши Яцека Магеры.
«Белые орлы» в полуфинале плей-офф одержали волевую победу над Албанией, но в решающей встрече уступили Швеции.
О трагедии первыми сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза (PZPN). Позже стали известны подробности произошедшего. Отмечается, что 49-летний мужчина потерял сознание во время пробежки, которую делал регулярно в 7 утра недалеко от своего дома во Вроцлаве.
По данным СМИ, Магере стало плохо и он упал. Случайные прохожие сразу вызвали скорую помощь. Находящегося без сознания тренера доставили в больницу, где пытались реанимировать в течение часа. К сожалению, все усилия оказались тщетны.
Произошедшее стало шоком, поскольку специалист вёл здоровый образ жизни, поддерживал себя в отличной физической форме и никогда не жаловался на здоровье. У него остались жена и дети.
Трагедия вызвала в Польше настолько сильный резонанс, что в соцсетях высказался даже президент страны Кароль Навроцкий.
«С глубоким сожалением я принял известие о смерти Яцека Магеры. Прощай, Польша благодарит тебя», — написал глава государства.
Слова соболезнования полякам выразили и в УЕФА.
«Мы глубоко опечалены известием о том, что сегодня не стало второго тренера сборной Польши. В это трудное время наши мысли обращены ко всему футбольному сообществу Польши, а также к его семье, друзьям и коллегам. Покойся с миром, Яцек», — говорится в сообщении организации.
Между тем для родных и близких случившееся оказалось полной неожиданностью. Брат Магеры Марек признался, что находится в шоке и не понимает, как подобное могло произойти.
«Я всё надеюсь, что скоро зазвонит будильник и всё будет как прежде. В это трудно поверить. Спасибо всем за бесчисленные слова поддержки. Хочу, чтобы эта фотография, сделанная в особенном месте и в очень важный для нас момент, осталась цветной», — написал он в соцсетях, опубликовав совместный кадр с братом.
Скорбят и коллеги наставника. Тренер вратарей «белых орлов» Анджей Давидзюк назвал его добрым, светлым человеком, излучавшим позитивную энергию.
«Это невозможно рационально объяснить или понять. Конечно, к смерти нельзя подготовиться, иногда мы чувствительны к ней из-за болезни или различных обстоятельств. В данном случае это не так. Я даже не могу это комментировать. У меня никогда не было ситуаций, когда мне было бы трудно выговорить хоть слово», — отметил Давидзюк.
Высказались и подопечные специалиста, в том числе главная звезда сборной Роберт Левандовски.
«Тренер, так не должно было случиться… Мои соболезнования его семье и близким», — написал нападающий «Барселоны» в соцсетях.
В PZPN уже сообщили, что матчи 28-го тура чемпионата страны начнутся с минуты молчания. Первая встреча состоялась в пятницу в Плоцке, где на трибунах вывесили баннер в память о Магере.
Он построил достаточно успешную карьеру как в роли футболиста, так и в качестве тренера. В молодости считался большим талантом и даже выиграл награду высшей пробы чемпионата Европы U-17 с юношеской сборной страны. Однако во взрослую так и не попал. Да и в других странах полузащитник свои силы не попробовал.
Зато стал легендой одного из местных грандов — «Легии», цвета которого защищал на протяжении почти десяти лет. В общей сложности Яцек провёл в его составе 217 встреч и забил 19 мячей. В том числе благодаря его усилиям удалось завоевать золотые медали в 2002 и 2006 годах, а также Кубок страны.
Едва перешагнув 30-летний рубеж, хавбек повесил бутсы на гвоздь. Он решил сосредоточиться на профессии тренера и получил соответствующее образование. Благо, ещё будучи спортсменом, зарекомендовал себя как начитанный, умный человек.
Главных успехов на новом поприще Магера тоже добился с «Легией», с которой дважды стал чемпионом Польши и четырежды взял Кубок. Кроме того, вывел варшавян в групповой этап Лиги чемпионов. После этого трудился в куда более скромном «Шлёнске», но и там взял серебряные медали национального первенства.
Однако наибольшее удовольствие получал от работы с молодёжью. Именно потому Магера в последние годы руководил юношескими сборными разных возрастов. Он легко находил общий язык с подопечными и хотел, чтобы те росли всесторонне развитыми людьми. Например, мог сходить к некоторым игрокам на собрания в школу или посоветовать ту или иную книгу. Через него прошли почти все местные молодые звёзды.
Предполагалось, что в ближайшем будущем именно 49-летний специалист возглавит взрослую национальную команду. К сожалению, теперь этому не суждено случиться.
Что касается Луческу, сборная Румынии под его руководством уступила команде Турции, с которой он тоже ранее работал, и не сумела пробиться на мундиаль.
Ещё в январе одного из старейшин тренерского цеха Европы госпитализировали на фоне гриппа из-за проблем с сердцем. В конце марта после товарищеского матча со Словакией специалист опять попал в больницу.
«Сейчас я чувствую себя хорошо, я полностью выздоровел, но всё ещё прохожу некоторые обследования, поэтому останусь в больнице», — объяснил он.
Одной из причин ухудшения состояния послужили как раз переживания по поводу непопадания на первенство планеты. Экс-наставнику «Зенита» диагностировали нарушение сердечного ритма и установили дефибриллятор. Увы, вскоре пришли тревожные новости: прямо в госпитале он перенёс ещё и инфаркт.
К сожалению, оправиться тренер не сумел. 5 апреля появилась информация, что он не реагирует на лечение. Отмечалось, что у него выявлены множественные признаки ишемических инсультов. Вскоре Мирчи не стало.