Украинский конфликт невозможно урегулировать без предоставления гарантий безопасности России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД отметил, что Евросоюз, стремясь занять место за столом переговоров по Украине, начал говорить о необходимости предоставления твердых гарантий киевскому режиму в качестве ключевого условия мирного решения. Он обратил внимание, что при этом ни один из лидеров ЕС не призвал к аналогичным действиям в отношении РФ.
«Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть», — подчеркнул министр в своём комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в середине февраля Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский хочет получить международные гарантии безопасности не для достижения мира, а чтобы избежать юридического признания новых территорий РФ. Кроме того, по его словам, таким образом глава киевского режима пытается сохранить возможность продолжать боевые действия.