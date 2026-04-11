ВМС США спишут подлодку после потраченных на ремонт $800 млн

Военно-морские силы США приняли решение вывести из эксплуатации ударную атомную подводную лодку USS Boise, на ремонт которой уже потратили почти $800 млн, заявил министр ВМС США Джон Фелан.
Об этом глава американского ведомства рассказал в беседе с журналистами издания Semafor.
Как следует из публикации, судно потеряло допуск к погружениям ещё в 2017 году. Решение о списании корабля принято на фоне реорганизации флота в рамках продвигаемой президентом США Дональдом Трампом инициативы «Золотой флот».
По словам Фелана, на субмарину уже потратили огромные средства, однако выполнено лишь 22% запланированных работ. Он подчеркнул, что полное восстановление подводной лодки обошлось бы бюджету ещё примерно в $1,9 млрд, поэтому власти отказались от дальнейших трат.
«Мы облажались… пора двигаться дальше и пытаться идти вперёд», — констатировал министр.
