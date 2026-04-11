ВМС США спишут подлодку после потраченных на ремонт $800 млн

Военно-морские силы США приняли решение вывести из эксплуатации ударную атомную подводную лодку USS Boise, на ремонт которой уже потратили почти $800 млн, заявил министр ВМС США Джон Фелан.

Военно-морские силы США приняли решение вывести из эксплуатации ударную атомную подводную лодку USS Boise, на ремонт которой уже потратили почти $800 млн, заявил министр ВМС США Джон Фелан.

Об этом глава американского ведомства рассказал в беседе с журналистами издания Semafor.

Как следует из публикации, судно потеряло допуск к погружениям ещё в 2017 году. Решение о списании корабля принято на фоне реорганизации флота в рамках продвигаемой президентом США Дональдом Трампом инициативы «Золотой флот».

По словам Фелана, на субмарину уже потратили огромные средства, однако выполнено лишь 22% запланированных работ. Он подчеркнул, что полное восстановление подводной лодки обошлось бы бюджету ещё примерно в $1,9 млрд, поэтому власти отказались от дальнейших трат.

«Мы облажались… пора двигаться дальше и пытаться идти вперёд», — констатировал министр.

8 апреля британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше