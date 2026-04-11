В Британии заявили, что США не будут выводить войска с территории страны

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединённые Штаты не намерены наказывать Лондон и пересматривать размещение своих войск на британской территории из-за отказа участвовать в американской операции против Ирана. По его словам, двустороннее военное сотрудничество остаётся стабильным, пишет Sky News.
Он также отверг предположения о возможном выводе американского военного контингента, численность которого оценивается примерно в десять тысяч человек. Хили подчеркнул, что такие сценарии не рассматриваются, несмотря на различия в подходах к отдельным вопросам внешней политики.
По его оценке, отсутствие негативных последствий связано с тем, что Великобритания выполняет обязательства в рамках НАТО, включая оборонные расходы и участие в поддержке союзников. Кроме того, он отметил, что британские силы уже участвовали в ряде совместных действий, направленных на защиту союзнических операций и противодействие угрозам, связанным с иранскими ракетными программами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.