Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии заявили, что США не будут выводить войска с территории страны

США не будут наказывать Великобританию и выводить свои войска с территории Соединенного Королевства.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединённые Штаты не намерены наказывать Лондон и пересматривать размещение своих войск на британской территории из-за отказа участвовать в американской операции против Ирана. По его словам, двустороннее военное сотрудничество остаётся стабильным, пишет Sky News.

Он также отверг предположения о возможном выводе американского военного контингента, численность которого оценивается примерно в десять тысяч человек. Хили подчеркнул, что такие сценарии не рассматриваются, несмотря на различия в подходах к отдельным вопросам внешней политики.

По его оценке, отсутствие негативных последствий связано с тем, что Великобритания выполняет обязательства в рамках НАТО, включая оборонные расходы и участие в поддержке союзников. Кроме того, он отметил, что британские силы уже участвовали в ряде совместных действий, направленных на защиту союзнических операций и противодействие угрозам, связанным с иранскими ракетными программами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше