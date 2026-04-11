CNN: переговоры США и Ирана будут как прямыми, так и через посредников

Предстоящие ирано-американские переговоры в Исламабаде, как предполагается, будут проходить как напрямую, так и с привлечением посредников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Мероприятие должно пройти 11 апреля при посредничестве Пакистана, который выступает за достижение прочного мира на Ближнем Востоке.
«Переговоры высокого уровня в субботу в Исламабаде между США и Ираном, как ожидается, будут как непрямыми, так и прямыми», — сказано в сообщении СМИ.
Напомним, ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан заявил, что с нетерпением ожидает предстоящих переговоров. По словам политика, он надеется на то, что результаты встречи в Исламабаде будут позитивными.
Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post предупредил, что Соединённые Штаты готовы вновь атаковать Иран в случае провала переговоров. Президент США подчеркнул, что американские военные уже готовятся к возможной эскалации. Трамп также добавил, что исход переговоров может проясниться в ближайшее время.