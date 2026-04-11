«Кажется странным»: новое заявление Меланьи Трамп вызвало тревогу на Западе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о личных связях с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном противоречит стратегии ее мужа, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания», — говорится в материале.
Издание отмечает, что до сих пор неясно, почему Меланья Трамп решила публично привлечь внимание к почти забытому скандалу, учитывая, что она обычно предпочитает избегать внимания СМИ. Такой ход лишь подогрел у общественности слухи о том, что у нее мог произойти конфликт с американским лидером, подчеркивает газета.
Ряд СМИ в США и Европе ранее сообщали о якобы связях первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего лидера страны Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за «клевету» о ее связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
По данным обвинителей, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.