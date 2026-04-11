Axios: США и Ливан просят Израиль остановить удары по «Хезболлах» до переговоров

Как свидетельствуют источники портала, «некоторые израильские чиновники согласны и считают, что объявление паузы отвечало бы интересам» еврейского государства.
Axios подчеркивает, что послы Израиля и Ливана в Вашингтоне провели 10 апреля подготовительный трехсторонний телефонный разговор с одним из помощников госсекретаря США Марко Рубио, по итогам которого ливанское руководство объявило о достижении договоренностей о проведении переговоров 14 апреля.
Как информировала ранее канцелярия ливанского президента, посол Ливана в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад договорилась с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером провести 14 апреля в здании Госдепа США встречу для обсуждения переговоров о прекращении огня.