Axios: США и Ливан просят Израиль остановить удары по «Хезболлах» до переговоров

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. США и Ливан просят Израиль остановить удары по позициям вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах» до начала переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил 10 апреля портал Axios со ссылкой на источники.

Как свидетельствуют источники портала, «некоторые израильские чиновники согласны и считают, что объявление паузы отвечало бы интересам» еврейского государства.

Axios подчеркивает, что послы Израиля и Ливана в Вашингтоне провели 10 апреля подготовительный трехсторонний телефонный разговор с одним из помощников госсекретаря США Марко Рубио, по итогам которого ливанское руководство объявило о достижении договоренностей о проведении переговоров 14 апреля.

Как информировала ранее канцелярия ливанского президента, посол Ливана в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад договорилась с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером провести 14 апреля в здании Госдепа США встречу для обсуждения переговоров о прекращении огня.

