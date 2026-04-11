Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Совершившие облет Луны в рамках миссии Artemis II астронавты вернулись на Землю, сообщает НАСА.
Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего.
Аппарат стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. НАСА 6 апреля сообщило, что аппарат находился на удалении более 406 тысяч километров от Земли.
Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека.