Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова проведёт переговоры с Верховным комиссаром ООН Тюрком

На этой неделе состоится разговор между омбудсменом РФ и Верховным комиссаром ООН.

Источник: Комсомольская правда

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, с кем планирует провести контакты. Ожидается, что на этой неделе состоится беседа между омбудсменом РФ и Верховным комиссаром ООН Фолькером Тюрком. Так Татьяна Москалькова сообщила в беседе с ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что на переговорах планируется обсудить ряд правозащитных вопросов. Конкретной даты встречи нет. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

«На этой неделе мы проводим эту встречу, обязательно с учетом опасности», — уведомила Татьяна Москалькова.

Она также рассказала о диалоге с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Киев подтвердил готовность вернуть пятерых курян из Сумской области в Россию. Всего на Украине остаются семь жителей Курской области. Переговоры продолжаются, заключила Татьяна Москалькова.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
