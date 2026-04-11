Москалькова проведёт переговоры с Верховным комиссаром ООН Тюрком

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, с кем планирует провести контакты. Ожидается, что на этой неделе состоится беседа между омбудсменом РФ и Верховным комиссаром ООН Фолькером Тюрком. Так Татьяна Москалькова сообщила в беседе с ТАСС.
Омбудсмен пояснила, что на переговорах планируется обсудить ряд правозащитных вопросов. Конкретной даты встречи нет. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
«На этой неделе мы проводим эту встречу, обязательно с учетом опасности», — уведомила Татьяна Москалькова.
Она также рассказала о диалоге с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Киев подтвердил готовность вернуть пятерых курян из Сумской области в Россию. Всего на Украине остаются семь жителей Курской области. Переговоры продолжаются, заключила Татьяна Москалькова.