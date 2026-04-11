NASA: участники миссии Artemis II, облетевшие Луну, вернулись на Землю

Астронавты миссии Artemis II, совершившие облёт Луны, вернулись на Землю, сообщили в NASA.

Астронавты миссии Artemis II, совершившие облёт Луны, вернулись на Землю, сообщили в NASA.

«Добро пожаловать домой… Астронавты миссии Artemis II приводнились в 20:07 по восточному времени (03:07 11 апреля мск. — RT), завершив свою историческую 10-дневную миссию вокруг Луны», — говорится в публикации агентства в X.

3 апреля корабль Orion с астронавтами вышел на траекторию полёта к Луне. Во время миссии Artemis II астронавты — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства — совершили пилотируемый облёт Луны.

Также сообщалось, что астронавты NASA установили рекорд по дальности полёта человека от Земли с экипажем космического корабля Artemis II.