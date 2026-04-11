В ДНР разминируют до 30 гектар сельхозземель в неделю

РИА Новости: в ДНР разминируют до 30 гектар сельхозземель в неделю.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко.

«Темпы работ по разминированию земель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день составляют 20−30 гектар в неделю», — сказал Крамаренко.

Ранее в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР сообщали, что за прошедший год было обследовано и разминировано более 4 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.