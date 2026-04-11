SHOT: серия взрывов прогремела над Новороссийском из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае над территорией Новороссийска прогремела серия взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как следует из публикации, в небе над Чёрным морем видны яркие вспышки от работы российской ПВО. Взрывы также были зафиксированы над одним из посёлков в Славянском районе.

По словам очевидцев, военным удалось сбить минимум два аппарата противника, однако официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

«Звуки, похожие на двигатель газонокосилки в небе», — описали ситуацию горожане.

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за неделю свыше 2400 БПЛА ВСУ.

