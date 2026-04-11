В Британии предупредили о скорой отставке Стармера при провале на выборах

Премьер-министр Британии Кир Стармер уже в скором времени может покинуть свой поств случае провала на местных выборах Лейбористской партии, лидером которой он является, заявил глава Рабочей партии страны Джордж Гэллоуэй.
Выборы в местные органы власти, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса состоятся в мае. Гэллоуэй уверен, что политическую силу, которую представляет премьер-министр королевства, ждёт провал.
«Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут ещё хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера», — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Об этом Гэллоуэй рассказал на полях прошедшего Московского экономического форума. Глава Рабочей партии также обратил внимание на скандал с молодыми людьми с Украины, которых будут судить за поджог дома британского премьера. По словам политика, это дело ещё больше подрывает образ Стармера.
Гэллоуэй пояснил, что главе правительства будет сложно объяснить, кто эти украинцы и как он с ними связан.
«То есть (премьер-министру грозит — прим. ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира», — добавил политический деятель.
Напомним, в конце марта Кир Стармер был запечатлён сидящим на скамье правительства с поникшей головой после острого обмена репликами с лидером оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок. Это произошло во время сессии вопросов в британском парламенте.