В Британии предупредили о скорой отставке Стармера при провале на выборах

Глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй считает, что Лейбористскую партию ждёт провал на майских выборах, после чего Стармер уйдет в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер уже в скором времени может покинуть свой поств случае провала на местных выборах Лейбористской партии, лидером которой он является, заявил глава Рабочей партии страны Джордж Гэллоуэй.

Выборы в местные органы власти, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса состоятся в мае. Гэллоуэй уверен, что политическую силу, которую представляет премьер-министр королевства, ждёт провал.

«Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут ещё хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера», — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Об этом Гэллоуэй рассказал на полях прошедшего Московского экономического форума. Глава Рабочей партии также обратил внимание на скандал с молодыми людьми с Украины, которых будут судить за поджог дома британского премьера. По словам политика, это дело ещё больше подрывает образ Стармера.

Гэллоуэй пояснил, что главе правительства будет сложно объяснить, кто эти украинцы и как он с ними связан.

«То есть (премьер-министру грозит — прим. ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира», — добавил политический деятель.

Напомним, в конце марта Кир Стармер был запечатлён сидящим на скамье правительства с поникшей головой после острого обмена репликами с лидером оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок. Это произошло во время сессии вопросов в британском парламенте.

