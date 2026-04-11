Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян подверг резкой критике Владимира Зеленского из-за его призывов вернуть санкции в отношении российской нефти.
Об этом он написал в соцсети Х.
Возмущение политика вызвали очередные инициативы главы киевского режима по оказанию экономического давления на Москву.
По словам Дюпон-Эньяна, любой здравомыслящий человек в текущей ситуации стремился бы к миру и выступал исключительно за деэскалацию напряжённости.
«Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией», — отметил политик.
4 апреля Зеленский ввёл очередные санкции против российских граждан и компаний.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Зеленскому необходимо сфокусироваться на достижении мира на Украине.