Москалькова анонсировала встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила о планах провести онлайн-встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Разговор намечен на следующую неделю.

«Мы предложили верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, провести по видеоконференцсвязи встречу, чтобы обсудить ряд важных правозащитных вопросов», — заявила Москалькова ТАСС.

Об итогах диалога она пообещала проинформировать дополнительно.

Ранее Москалькова заявила, что Киев подтвердил готовность передать российской стороне пятерых жителей Курской области, находящихся в Сумском регионе. На данный момент речь идёт о пяти курянах из семи, чья судьба обсуждалась в ходе консультаций. Украинский уполномоченный по правам человека уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.

