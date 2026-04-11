Москалькова анонсировала встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека

«Мы предложили верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, провести по видеоконференцсвязи встречу, чтобы обсудить ряд важных правозащитных вопросов», — заявила Москалькова ТАСС.
Об итогах диалога она пообещала проинформировать дополнительно.
Ранее Москалькова заявила, что Киев подтвердил готовность передать российской стороне пятерых жителей Курской области, находящихся в Сумском регионе. На данный момент речь идёт о пяти курянах из семи, чья судьба обсуждалась в ходе консультаций. Украинский уполномоченный по правам человека уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.
