В Молдавии жителям рекомендовали снизить потребление электроэнергии

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила с призывом к странам ЕС сократить потребление дизельного топлива и авиационного керосина. Инициативу подтвердил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Он указал, что Европа столкнулась с дефицитом нефти и нефтепродуктов. По его словам, универсального решения нет, однако любая экономия топлива снижает нагрузку на рынок. Йоргенсен подчеркнул, что сокращение использования дизеля и авиатоплива поможет стабилизировать ситуацию. В ближайшее время Еврокомиссия планирует направить странам рекомендации с конкретными мерами.