Axios: Трамп попросил Нетаньяху не бить по Ливану до начала переговоров

Соединённые Штаты и Ливан обратились к Нетаньяху с просьбой временно приостановить удары по движению «Хезболла».

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно приостановить удары по движению «Хезболла» до начала прямых переговоров между сторонами. Инициатива связана с подготовкой возможного диалога между Израилем и Ливаном, сообщает Axios.

Сообщается, что обсуждения о проведении прямых переговоров могут начаться в ближайшее время, и участники процесса рассчитывают снизить уровень напряженности на этапе их подготовки. При этом решение израильского руководства по предложению о паузе в ударах пока не принято.

Отмечается, что для Нетаньяху такой шаг может оказаться политически чувствительным: по оценкам собеседников, он склонен сохранять силовое давление, хотя не исключается кратковременное оперативное снижение интенсивности действий. В то же время представители Израиля дают понять, что прекращение огня в текущих условиях не рассматривается.

Ранее сообщалось, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в Ливане. По данным СМИ, американский лидер призывал снизить интенсивность ударов, чтобы способствовать переговорам с Ираном.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше