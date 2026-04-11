Axios: Трамп попросил Нетаньяху не бить по Ливану до начала переговоров

Сообщается, что обсуждения о проведении прямых переговоров могут начаться в ближайшее время, и участники процесса рассчитывают снизить уровень напряженности на этапе их подготовки. При этом решение израильского руководства по предложению о паузе в ударах пока не принято.
Отмечается, что для Нетаньяху такой шаг может оказаться политически чувствительным: по оценкам собеседников, он склонен сохранять силовое давление, хотя не исключается кратковременное оперативное снижение интенсивности действий. В то же время представители Израиля дают понять, что прекращение огня в текущих условиях не рассматривается.
Ранее сообщалось, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в Ливане. По данным СМИ, американский лидер призывал снизить интенсивность ударов, чтобы способствовать переговорам с Ираном.