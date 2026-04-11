Галибаф: Иран готов ответить, если США используют переговоры для обмана

Если США намерены использовать переговоры как спектакль и инструмент обмана, Иран ответит соответствующим образом, заявил по прибытии в Исламабад председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Если США намерены использовать переговоры как спектакль и инструмент обмана, Иран ответит соответствующим образом, заявил по прибытии в Исламабад председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Он отметил, что если в предстоящих переговорах американская сторона будет готова к «реальному соглашению и признанию прав иранского народа», то увидит и готовность Ирана к договорённости.

«Однако в нынешней войне мы показали им, что если они захотят использовать переговоры как бесполезный спектакль или операцию обмана, мы готовы отстаивать свои права», — цитирует Галибафа Tasnim.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф ранее анонсировал переговоры США и Ирана 11 апреля в Исламабаде. В МИД Пакистана подтвердили прибытие иранской делегации на переговоры с США и выразили надежду на диалог по существу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на встрече с Тегераном, заявлял о надежде на положительный ход переговоров с Ираном в Исламабаде.

