Галибаф: Иран готов ответить, если США используют переговоры для обмана

Он отметил, что если в предстоящих переговорах американская сторона будет готова к «реальному соглашению и признанию прав иранского народа», то увидит и готовность Ирана к договорённости.
«Однако в нынешней войне мы показали им, что если они захотят использовать переговоры как бесполезный спектакль или операцию обмана, мы готовы отстаивать свои права», — цитирует Галибафа Tasnim.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на встрече с Тегераном, заявлял о надежде на положительный ход переговоров с Ираном в Исламабаде.