Al Jazeera: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли шесть человек

ДОХА, 11 апреля. /ТАСС/. Шесть человек погибли, несколько ранены в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.
Удары были нанесены по лагерю палестинских беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, отметил телеканал.
Ранее руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Клэр Сан-Филиппо заявила, что геноцид палестинцев в секторе Газе продолжается, ситуация остается катастрофической, несмотря на то, что с начала перемирия прошло полгода.