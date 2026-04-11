Лавров: Без гарантий безопасности России конфликт на Украине не преодолеть

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 апреля, заявил, что украинский конфликт нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России. Текст ответа министра на вопрос СМИ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что на фоне появившейся перспективы дипломатического урегулирования Евросоюз, стремясь получить место за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставить Украине твердые гарантии безопасности как основу мирного соглашения.
— Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? — приводит слова министра сайт МИД РФ.
По его словам, в ЕС готовы идти на все, в том числе растаптывать собственные ценности и идеалы, ради утопической цели — стратегического поражения России.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что руководство Украины последует примеру Москвы. При этом российский лидер поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны вражеской армии.