Axios: Ливан и Израиль проведут переговоры в Вашингтоне 14 апреля

Мероприятие будет посвящено обсуждению возможного мирного соглашения между двумя странами. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что перед личной встречей в Вашингтоне стороны провели предварительные телефонные переговоры. В разговоре, помимо Лейтера, участвовал посол Ливана в США Нада Хамаде-Моавад, американский посол в Бейруте Мишель Исса и советник Госдепартамента Соединённых Штатов Майкл Нидхэм.
«В ходе сегодняшней беседы послов Израиль согласился на проведение последующей встречи во вторник для продвижения мирного соглашения с Ливаном», — отметил израильский дипломат, которого цитирует журналист Axios.
Напомним, 10 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху провели по телефону «напряженный разговор» по ситуации в Ливане. Беседа состоялась накануне заявления Израиля по поводу прямых переговоров с ливанской стороной по вопросам прекращения огня.