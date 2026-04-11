Axios: Ливан и Израиль проведут переговоры в Вашингтоне 14 апреля

Посол Израиля в США заявил, что планирует встретиться в Вашингтоне 14 апреля с главой дипмиссии Ливана, чтобы обсудить мирное соглашение.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры послов Ливана и Израиля, как ожидается, пройдут в Вашингтоне 14 апреля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на заявление главы израильской дипмиссии в США Йехиэля Лейтера, который планирует принять участие в этой встрече.

Мероприятие будет посвящено обсуждению возможного мирного соглашения между двумя странами. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что перед личной встречей в Вашингтоне стороны провели предварительные телефонные переговоры. В разговоре, помимо Лейтера, участвовал посол Ливана в США Нада Хамаде-Моавад, американский посол в Бейруте Мишель Исса и советник Госдепартамента Соединённых Штатов Майкл Нидхэм.

«В ходе сегодняшней беседы послов Израиль согласился на проведение последующей встречи во вторник для продвижения мирного соглашения с Ливаном», — отметил израильский дипломат, которого цитирует журналист Axios.

Напомним, 10 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху провели по телефону «напряженный разговор» по ситуации в Ливане. Беседа состоялась накануне заявления Израиля по поводу прямых переговоров с ливанской стороной по вопросам прекращения огня.