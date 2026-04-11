Москалькова на переговорах с Тюрком доложит об атаках ВСУ на гражданские объекты

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила о готовящихся переговорах с Верховным комиссаром ООН Фолькером Тюрком. Они обсудят, в том числе, удары ВСУ по российским гражданским объектам. Так омбудсмен сказала в диалоге с ТАСС.
Уполномоченный по правам человека отметила, что Киев нарушает нормы международного права. По ее мнению, в докладе Верховного комиссара ООН агрессия ВСУ представлена «не совсем объемно».
«Это вопросы целенаправленных обстрелов объектов гражданского назначения: школы, предприятия», — обозначила Татьяна Москалькова.
Омбудсмен уведомила, что онлайн-встреча с Верховным комиссаром ООН назначена на грядущую неделю. Точной даты пока нет. Татьяна Москалькова пояснила, что на переговорах планируется обсудить ряд правозащитных вопросов. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи.