Россиян предупредили, кого ждёт выход на пенсию на два года раньше

Действующим российским законодательством предусмотрено достаточно большое число оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости, разъяснил в беседе с RT Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.
Прежде всего эксперт упомянул граждан с большим числом лет страхового стажа.
«Гражданам, имеющим страховой стаж больше 42/37 лет (мужчины и женщины соответственно), может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — поделился собеседник RT.
Кроме того, по его словам, при страховом стаже не менее 15 лет может быть досрочно назначена страховая пенсия в 50 лет — женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет.
«В 56 лет — женщинам, родившим четырёх детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, в 57 лет — женщинам, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет. Также в 50 лет при наличии 30 ИПК страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях», — привёл примеры Балынин.
Помимо этого, страховая пенсия по старости досрочно может быть назначена, например, инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и десяти лет, объяснил специалист.
Он также упомянул основания, связанные с особенностями профессиональной деятельности.
Например, по словам Балынина, досрочная пенсия положена мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
«Женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет», — рассказал собеседник RT.
Кроме того, учитываются условия проживания, например, на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста страховая пенсия может быть назначена гражданам, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет, добавил он.
«Во всех указанных выше случаях число сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) должно составлять не менее 30. В свою очередь, размер страховой пенсии будет рассчитан путём сложения двух слагаемых: фиксированной выплаты и произведения числа набранных ИПК на стоимость одного ИПК. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9584,69 рубля, а стоимость одного ИПК — 156,76 рубля», — заключил специалист.
