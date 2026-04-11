Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили, кого ждёт выход на пенсию на два года раньше

Действующим российским законодательством предусмотрено достаточно большое число оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости, разъяснил в беседе с RT Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.

Прежде всего эксперт упомянул граждан с большим числом лет страхового стажа.

«Гражданам, имеющим страховой стаж больше 42/37 лет (мужчины и женщины соответственно), может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — поделился собеседник RT.

Кроме того, по его словам, при страховом стаже не менее 15 лет может быть досрочно назначена страховая пенсия в 50 лет — женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет.

«В 56 лет — женщинам, родившим четырёх детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, в 57 лет — женщинам, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет. Также в 50 лет при наличии 30 ИПК страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях», — привёл примеры Балынин.

Помимо этого, страховая пенсия по старости досрочно может быть назначена, например, инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и десяти лет, объяснил специалист.

Он также упомянул основания, связанные с особенностями профессиональной деятельности.

Например, по словам Балынина, досрочная пенсия положена мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

«Женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, учитываются условия проживания, например, на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста страховая пенсия может быть назначена гражданам, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет, добавил он.

«Во всех указанных выше случаях число сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) должно составлять не менее 30. В свою очередь, размер страховой пенсии будет рассчитан путём сложения двух слагаемых: фиксированной выплаты и произведения числа набранных ИПК на стоимость одного ИПК. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9584,69 рубля, а стоимость одного ИПК — 156,76 рубля», — заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, какие факторы определяют размер пенсии в 2026 году.