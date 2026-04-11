Axios: Ливан и администрация Трампа попросили Израиль о паузе в атаках

Правительство Ливана и администрация президента США Дональда Трампа попросили Израиль приостановить атаки на движение «Хезболла» перед началом прямых переговоров.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана проведут 14 апреля в Вашингтоне встречу для обсуждения мирного соглашения между странами.

По словам источников, в преддверии начала диалога Бейрут и Вашингтон призвали израильское руководство временно прекратить нанесение ударов по объектам движения «Хезболла».

«Ливанское правительство и администрация Трампа попросили Израиль сделать “паузу” в своих атаках», — написал Равид.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что намеченные переговоры между иранскими и американскими представителями не начнутся, пока Вашингтон не выполнит обещания по прекращению боевых действий Израиля против Ливана.