Москалькова анонсировала разговор с верховным комиссаром ООН

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на следующей неделе она поговорит с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Источник: РИА "Новости"

«Мы предложили верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, провести по видеоконференцсвязи встречу, чтобы обсудить ряд важных правозащитных вопросов», — сказала Москалькова ТАСС.

Ранее омбудсмен сообщала о планах заявить в ООН о пытках российских военнопленных на Украине. Она уточняла, что собирается довести эти факты до сведения верховного комиссара по правам человека.

