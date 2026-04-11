МЧС: пожар в жилом доме в подмосковных Мытищах потушен

Пожар в 17-этажном доме в Мытищах потушен, число пострадавших возросло до шести человек, сообщили в МЧС России по Московской области.
«Пожар полностью потушен… Всего пострадали шесть человек, один из них ребёнок», — говорится в публикации ведомства в MAX.
Уточняется, что из многоэтажки эвакуировали 146 жильцов. В школе был развернут пункт временного размещения. В него обратились 27 человек. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
Ранее стало известно, что в доме загорелся балкон на 11-м этаже. Сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек.