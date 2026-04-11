Захарова заявила о недопустимости затягивания решения по Палестине

Она указала на необходимость системного подхода к ближневосточному урегулированию. По её словам, откладывание решения приводит к новым кризисам. Захарова отметила, что проблема требует постоянного внимания.
«Убеждены, что палестинская проблема, равно как и более широкий комплекс вопросов ближневосточного урегулирования, не может рассматриваться по остаточному принципу или становиться заложником текущей военно-политической конъюнктуры», — подчеркнула дипломат.
По её словам, игнорирование этой задачи и попытки подменить её ситуативными схемами приведёт к насилию и конфронтации.
В МИД РФ считают, что палестинская тема остаётся ключевой для стабилизации на Ближнем Востоке. По мнению ведомства, без её решения сохраняются риски новых конфликтов.
