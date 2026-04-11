Захарова заявила о недопустимости затягивания решения по Палестине

Палестинская проблема не должна становиться заложником конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

Она указала на необходимость системного подхода к ближневосточному урегулированию. По её словам, откладывание решения приводит к новым кризисам. Захарова отметила, что проблема требует постоянного внимания.

«Убеждены, что палестинская проблема, равно как и более широкий комплекс вопросов ближневосточного урегулирования, не может рассматриваться по остаточному принципу или становиться заложником текущей военно-политической конъюнктуры», — подчеркнула дипломат.

По её словам, игнорирование этой задачи и попытки подменить её ситуативными схемами приведёт к насилию и конфронтации.

В МИД РФ считают, что палестинская тема остаётся ключевой для стабилизации на Ближнем Востоке. По мнению ведомства, без её решения сохраняются риски новых конфликтов.

Ранее Захарова оценила подход США к ситуации вокруг Ирана. Она заявила, что стратегия давления не принесла ожидаемых результатов, а ставка на жёсткую риторику оказалась неэффективной.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше